RT в Telegram
Подпишись

В Москве реализуют 43 проекта КРТ

Короткая ссылка
В Москве реализуют 43 проекта комплексного развития территорий (КРТ), что даст городу более 74 тыс. новых рабочих мест.
В Москве реализуют 43 проекта КРТ

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина.

По словам мэра, всего по программе планируется построить ещё около 4,3 млн кв. м жилья. Большинство домов будет передано под заселение по реновации.

«Ещё построим свыше 706 тыс. кв. м промышленных объектов и около 2,7 млн кв. м общественно-деловых пространств, в частности 20 школ, 25 детских садов, семь медучреждений, десять спорткомплексов, логистический центр, технопарк, кафе, рестораны, магазины, офисы и многое другое», — сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что в Москве ещё один участок промзоны «Южный порт» реорганизуют по программе КРТ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить