В Москве реализуют 43 проекта КРТ

В Москве реализуют 43 проекта комплексного развития территорий (КРТ), что даст городу более 74 тыс. новых рабочих мест.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина.

По словам мэра, всего по программе планируется построить ещё около 4,3 млн кв. м жилья. Большинство домов будет передано под заселение по реновации.

«Ещё построим свыше 706 тыс. кв. м промышленных объектов и около 2,7 млн кв. м общественно-деловых пространств, в частности 20 школ, 25 детских садов, семь медучреждений, десять спорткомплексов, логистический центр, технопарк, кафе, рестораны, магазины, офисы и многое другое», — сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что в Москве ещё один участок промзоны «Южный порт» реорганизуют по программе КРТ.