В Москве ещё один участок промзоны «Южный порт» реорганизуют по программе КРТ

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что ещё один участок бывшей промзоны «Южный порт» (ЮВАО) площадью 39,7 га будет реорганизован по программе комплексного развития территорий (КРТ).

Об этом сообщает НСН.

Вице-мэр отметил, что здесь планируется возведение 1,5 млн кв. м недвижимости, включая жильё, социальные и коммерческие объекты.

«Инвестиции в развитие площадки составят около 360 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 5,2 млрд рублей», — добавил Ефимов.

По его словам, реализация проекта даст городу почти 9,3 тыс. новых рабочих мест.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на слова Владимира Ефимова сообщал, что в 2023 году в столице одобрили реализацию 38 проектов комплексного развития территорий (КРТ).