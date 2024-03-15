В Москве ещё один участок промзоны «Южный порт» реорганизуют по программе КРТ
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Об этом сообщает НСН.
Вице-мэр отметил, что здесь планируется возведение 1,5 млн кв. м недвижимости, включая жильё, социальные и коммерческие объекты.
«Инвестиции в развитие площадки составят около 360 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 5,2 млрд рублей», — добавил Ефимов.
По его словам, реализация проекта даст городу почти 9,3 тыс. новых рабочих мест.
Ранее телеканал «360» со ссылкой на слова Владимира Ефимова сообщал, что в 2023 году в столице одобрили реализацию 38 проектов комплексного развития территорий (КРТ).