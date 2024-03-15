RT в Telegram
Подпишись

В Москве ещё один участок промзоны «Южный порт» реорганизуют по программе КРТ

Короткая ссылка
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что ещё один участок бывшей промзоны «Южный порт» (ЮВАО) площадью 39,7 га будет реорганизован по программе комплексного развития территорий (КРТ).
В Москве ещё один участок промзоны «Южный порт» реорганизуют по программе КРТ
  • © Пресс-служба КЭПиИЗО

Об этом сообщает НСН.

Вице-мэр отметил, что здесь планируется возведение 1,5 млн кв. м недвижимости, включая жильё, социальные и коммерческие объекты.

«Инвестиции в развитие площадки составят около 360 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 5,2 млрд рублей», — добавил Ефимов.

По его словам, реализация проекта даст городу почти 9,3 тыс. новых рабочих мест.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на слова Владимира Ефимова сообщал, что в 2023 году в столице одобрили реализацию 38 проектов комплексного развития территорий (КРТ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить