Пострадавший при теракте в «Крокусе» житель ДНР находится в тяжёлом состоянии

Пострадавший при теракте в «Крокус Сити Холле» житель Харцызска получил ожоги второй и третьей степени, у него переломаны ноги — состояние тяжёлое, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Женщину пока не получается найти, мужчина находится в медицинском центре Вишневского. Состояние тяжёлое... Держим ситуацию на контроле. Что требуется от нас, конечно же, помощь будет оказана», — цитирует его ТАСС.

По словам Пушилина, в «Крокусе» также были две пары по бальным танцам из ДНР — с ними всё в порядке.

Ранее стало известно, что в результате теракта в подмосковном концертном зале погибла гражданка Белоруссии.