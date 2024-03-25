Пострадавший при теракте в «Крокусе» житель ДНР находится в тяжёлом состоянии
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«Женщину пока не получается найти, мужчина находится в медицинском центре Вишневского. Состояние тяжёлое... Держим ситуацию на контроле. Что требуется от нас, конечно же, помощь будет оказана», — цитирует его ТАСС.
По словам Пушилина, в «Крокусе» также были две пары по бальным танцам из ДНР — с ними всё в порядке.
Ранее стало известно, что в результате теракта в подмосковном концертном зале погибла гражданка Белоруссии.