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В результате теракта в «Крокусе» погибла гражданка Белоруссии

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Гражданка Белоруссии погибла при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.
В результате теракта в «Крокусе» погибла гражданка Белоруссии
  • AFP

Об этом сообщили в посольстве Белоруссии в России.

«С прискорбием сообщаем, что в списках погибших в результате теракта в Красногорске 22 марта 2024 года значится гражданка Республики Беларусь 1978 года рождения», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что люди продолжают нести цветы к стихийному мемориалу возле подмосковного «Крокус Сити Холла» в память о жертвах теракта.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, ещё 180 пострадали.

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