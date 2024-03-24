В результате теракта в «Крокусе» погибла гражданка Белоруссии
- AFP
Об этом сообщили в посольстве Белоруссии в России.
«С прискорбием сообщаем, что в списках погибших в результате теракта в Красногорске 22 марта 2024 года значится гражданка Республики Беларусь 1978 года рождения», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что люди продолжают нести цветы к стихийному мемориалу возле подмосковного «Крокус Сити Холла» в память о жертвах теракта.
По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, ещё 180 пострадали.