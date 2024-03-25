«Ъ» рассказал о попытках мошенников получить доступ к «Госуслугам» россиян

Мошенники, которые занимаются фишинговыми атаками, начали использовать новую схему для получения доступа к учётным записям россиян на сайте «Госуслуги», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на специалистов.

Злоумышленники сначала рассылают пуш-уведомления о необходимости подтвердить паспортные данные по ссылке, которая ведёт на «сайт оператора», а затем на портал «Госуслуги». Там пользователь должен ввести логин и пароль к личному кабинету, отмечает газета.

Мошенники в результате получают данные доступа к «Госуслугам» и подтверждённую информацию об абоненте.

Юрист Иван Соловьёв ранее рассказал в беседе с RT о появлении новой мошеннической схемы, состоящей из нескольких этапов.