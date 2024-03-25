«Ъ» рассказал о попытках мошенников получить доступ к «Госуслугам» россиян
- РИА Новости
Злоумышленники сначала рассылают пуш-уведомления о необходимости подтвердить паспортные данные по ссылке, которая ведёт на «сайт оператора», а затем на портал «Госуслуги». Там пользователь должен ввести логин и пароль к личному кабинету, отмечает газета.
Мошенники в результате получают данные доступа к «Госуслугам» и подтверждённую информацию об абоненте.
Юрист Иван Соловьёв ранее рассказал в беседе с RT о появлении новой мошеннической схемы, состоящей из нескольких этапов.