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«Ъ» рассказал о попытках мошенников получить доступ к «Госуслугам» россиян

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Мошенники, которые занимаются фишинговыми атаками, начали использовать новую схему для получения доступа к учётным записям россиян на сайте «Госуслуги», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на специалистов.
«Ъ» рассказал о попытках мошенников получить доступ к «Госуслугам» россиян
  • РИА Новости

Злоумышленники сначала рассылают пуш-уведомления о необходимости подтвердить паспортные данные по ссылке, которая ведёт на «сайт оператора», а затем на портал «Госуслуги». Там пользователь должен ввести логин и пароль к личному кабинету, отмечает газета.

Мошенники в результате получают данные доступа к «Госуслугам» и подтверждённую информацию об абоненте.

Юрист Иван Соловьёв ранее рассказал в беседе с RT о появлении новой мошеннической схемы, состоящей из нескольких этапов.

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