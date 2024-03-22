Россиян предупредили о состоящей из трёх этапов новой мошеннической схеме

Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, предупредил в беседе с RT о появлении новой мошеннической схемы, состоящей из нескольких этапов.

«Мошенники становятся всё более изощрёнными и азартными. Они понимают, что с первого раза уже редко кто попадается на их уловки. Вот и строят цепь многоходовок: первый звонок с целью получить данные паспорта — чаще всего это «безобидный представитель сотовой компании», предлагающий продлить договор на пользование номером или сим-картой. Для этого якобы достаточно дать устное согласие и сообщить номер паспорта», — объяснил эксперт.

Далее, по его словам, наступает второй этап — в дело вступает «оператор портала госуслуг», который сообщает о попытке взлома личного кабинета гражданина.

«Мол, дали кому-то номер паспорта — и вот, беда на пороге. Для обеспечения «защиты» необходимо назвать поступивший в смс код. Потенциальная жертва вводит код, и мошенники действительно получают доступ к аккаунту на «Госуслугах», — рассказал эксперт.

Потом звонок раздаётся от «работника» банка, который сообщает о необходимости снять все имеющиеся на счетах деньги и перевести их на безопасный счёт, отметил специалист.

«И сделать это как можно быстрее, так как неизвестные вот прямо сейчас пытаются получить доступ к сбережениям человека. Связывая в одну логическую цепочку поступившие звонки, но не понимая, что они координируются из одного центра, потенциальная жертва идёт на поводу у мошенников и осуществляет переводы. Поэтому ещё раз подчеркну: нельзя вводить любые коды из смс, поступивших из непроверенных источников, а безопасных счетов просто не существует в природе. Будьте внимательны и бдительны», — заключил Соловьёв.

Ранее юрист и общественный деятель Наталья Вайнберг рассказала в беседе с RT, как отличить коллектора от мошенника.