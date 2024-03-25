Львова-Белова рассказала о награждении подростков, спасших людей в «Крокусе»

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова подтвердила RT информацию о награждении Ислама Халилова и Артёма Донского за спасение людей в «Крокус Сити Холле».

«Я только что вышла из школы, где мы награждали Ислама и Артёма. Встречались с их семьями, общались. Ребята большие молодцы. И важно, чтобы подвиг таких юных ещё героев не остался незамеченным», — рассказала собеседница RT.

Детский омбудсмен добавила, что мальчики совершили героический поступок вопреки испытываемому, по их словам, чувству страха.

«Представляете, толпа 100 человек? Ты же должен как-то их всех собрать и сказать: пошли. Они говорят: да, мы кричали на весь холл. Говорили, что вы не туда (идёте. — RT). Там тупик, мы вас выведем». То есть они всю эту толпу вывели на улицу в безопасное место», — отметила Львова-Белова.

Она также обратила особое внимание на то, что оба героических подростка из многодетных семей.

«Ребята заботятся о младших, заботятся о своей семье и в 15 лет уже начали работать, чтобы помочь семье. И, конечно, мне кажется, нам нужно на вооружение взять, что всё-таки многодетные семьи воспитывают таких героев, потому что ответственность за близких появляется уже в юном возрасте», — заключила собеседница RT.

Ранее пресс-секретарь Совета муфтиев России Гульнур Газиева подтвердила информацию о предстоящем награждении спасшего людей из «Крокуса» 15-летнего Ислама Халилова.