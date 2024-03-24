Жители Карелии зажгли в окнах домов свечи в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Жители Карелии зажгли в окнах домов свечи в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».

Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

«Вся Карелия скорбит! Тысячи жителей во всех районах республики в эти дни приносят цветы и детские игрушки к памятным местам... А в 21 час свечи зажгли в окнах своих домов», — написал он в Telegram.

Парфенчиков также отметил, что многие жители Карелии присоединились к акции памяти «Журавли».

Ранее Крым присоединился к акции «Летят журавли» в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».