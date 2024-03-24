Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте фигурантов дела о теракте
Басманный районный суд города Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле».
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Двум фигурантам дела о нападении на «Крокус Сити Холл» предъявили обвинение в совершении террористического акта.
По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, ещё 182 пострадали.
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