Следствие просит суд арестовать первого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Следствие просит суд арестовать первого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — Мирзоева Далерджона Баротовича.

Об этом RT сообщили в Басманном суде.

Ему предъявлено официальное обвинение.

ФСБ ранее доложила президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле». По данным спецслужбы, террористы планировали бежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, ещё 182 пострадали.