Следствие просит суд арестовать первого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
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Об этом RT сообщили в Басманном суде.
Ему предъявлено официальное обвинение.
ФСБ ранее доложила президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле». По данным спецслужбы, террористы планировали бежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.
По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, ещё 182 пострадали.