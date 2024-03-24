РИА Новости: Генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокуса»

Генеральная прокуратура России не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла».

Об этом сообщил РИА Новости источник, близкий к ведомству.

«По результатам проверки нарушений законодательства о необходимости наличия вооружённой охраны на данном массовом мероприятии не установлено», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что люди продолжают нести цветы к стихийному мемориалу возле подмосковного «Крокус Сити Холла» в память о жертвах теракта.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, ещё 180 пострадали.