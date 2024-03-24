РИА Новости: Генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокуса»
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Об этом сообщил РИА Новости источник, близкий к ведомству.
«По результатам проверки нарушений законодательства о необходимости наличия вооружённой охраны на данном массовом мероприятии не установлено», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что люди продолжают нести цветы к стихийному мемориалу возле подмосковного «Крокус Сити Холла» в память о жертвах теракта.
По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, ещё 180 пострадали.