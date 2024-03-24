Пушилин: на концерте в «Крокусе» была семейная пара из ДНР

Концерт в подмосковном «Крокус Сити Холле» в день теракта посетила семейная пара из города Харцызска (ДНР). Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

По его словам, мужчина находится в тяжёлом состоянии. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. Супругу пострадавшего найти пока не удалось.

«Принимаются все меры по поиску. Пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Дал поручения всем профильным службам постоянно держать на контроле ситуацию», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в результате теракта в подмосковном концертном зале погибла гражданка Белоруссии.