RT в Telegram
Подпишись

Пушилин: на концерте в «Крокусе» была семейная пара из ДНР

Короткая ссылка
Концерт в подмосковном «Крокус Сити Холле» в день теракта посетила семейная пара из города Харцызска (ДНР). Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
Пушилин: на концерте в «Крокусе» была семейная пара из ДНР
  • РИА Новости

По его словам, мужчина находится в тяжёлом состоянии. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. Супругу пострадавшего найти пока не удалось.

«Принимаются все меры по поиску. Пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Дал поручения всем профильным службам постоянно держать на контроле ситуацию», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в результате теракта в подмосковном концертном зале погибла гражданка Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить