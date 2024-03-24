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RT пообщался с 17-летним сотрудником «Крокуса», который помогал при эвакуации

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RT пообщался с 17-летним сотрудником «Крокус Сити Холла», который помогал посетителям эвакуироваться во время теракта.
RT пообщался с 17-летним сотрудником «Крокуса», который помогал при эвакуации
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Vincent Isore

«Люди пытались залезть в дверь, там давка ужасная была, не хватало воздуха», — рассказал он.

Отмечается, что мужчина работал в гардеробе, когда услышал очередь из автомата и увидел людей, бегущих в панике. Возле служебного выхода его начальница уже координировала людей.

«И вот как раз получается, вот Ислам, Артём, которые тоже интервью давали, и ещё парень был, Илья, с рацией. И вот в эту рацию как раз нам говорили, что нужно делать, куда людей вести», — сообщил он.

Ранее работавший гардеробщиком 15-летний подросток Ислам Халилов, который спас людей при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», рассказал, что не считает себя героем и просто сделал свою работу.

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