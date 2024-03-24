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Пострадавшие при теракте начали получать первые компенсационные выплаты

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Пострадавшие в результате теракта в «Крокус Сити Холле» начали получать первые компенсационные выплаты.
Пострадавшие при теракте начали получать первые компенсационные выплаты
  • AFP

Об этом сообщил Департамент соцзащиты Москвы.

«С сегодняшнего дня в Москве и Московской области начали выплачивать единовременную материальную помощь пострадавшим в теракте людям из всех регионов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выплаты от города уже получили пострадавшие в теракте москвичи и люди из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Саратовской, Тульской, Ярославской и Смоленской областей, Республики Удмуртия, Пермского края.

Ранее стало известно, что семьи погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье получат выплаты в размере 3 млн рублей, пострадавшим выплатят от 500 тыс. до 1 млн рублей.

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