Пострадавшие при теракте начали получать первые компенсационные выплаты

Пострадавшие в результате теракта в «Крокус Сити Холле» начали получать первые компенсационные выплаты.

Об этом сообщил Департамент соцзащиты Москвы.

«С сегодняшнего дня в Москве и Московской области начали выплачивать единовременную материальную помощь пострадавшим в теракте людям из всех регионов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выплаты от города уже получили пострадавшие в теракте москвичи и люди из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Саратовской, Тульской, Ярославской и Смоленской областей, Республики Удмуртия, Пермского края.

Ранее стало известно, что семьи погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье получат выплаты в размере 3 млн рублей, пострадавшим выплатят от 500 тыс. до 1 млн рублей.