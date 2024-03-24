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Владелец «Крокуса»: номер автомобиля террористов определили по камерам ТЦ

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Машину террористов удалось вычислить благодаря записям камер наблюдения «Крокус Сити Холла».
Владелец «Крокуса»: номер автомобиля террористов определили по камерам ТЦ
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

Об этом рассказал владелец «Крокуса» Араз Агаларов.

Он рассказал, что помещение с записями камер могло сгореть, но сотрудники МЧС предотвратили его возгорание.

«Мы сохранили эту информацию, по этой информации смогли определить маршруты отхода, смогли определить номер машины, за которой уже была установлена погоня», — цитирует его РИА Новости.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, ещё 180 пострадали.

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