На здании «Крокуса» появится проекция «Журавли» в память о жертвах теракта

На здании «Крокус Сити Холла» в 19:55 мск 24 марта появится проекция «Журавли»: бесконечный клин журавлей поднимается от основания здания и улетает в небо. Таким образом почтят память погибших в результате теракта.

Организаторами акции выступило волонтёрское движение «Мы вместе».

«Народный артист СССР Муслим Магомаев, в честь которого был назван концертный зал, известен исполнением песни «Журавли» — баллады про солдат, которые после смерти становятся птицами. Композиция минорная, но главный мотив в ней — надежда и бессмертие, которое обретают погибшие, если мы о них помним», — заявила волонтёр движения «Мы вместе» и Ассоциации волонтёрских центров Анастасия Брайловская.

Ранее сообщалось, что люди продолжают нести цветы к стихийному мемориалу возле подмосковного «Крокус Сити Холла» в память о жертвах теракта.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, ещё 180 пострадали.