На здании «Крокуса» появится проекция «Журавли» в память о жертвах теракта
- AFP
Организаторами акции выступило волонтёрское движение «Мы вместе».
«Народный артист СССР Муслим Магомаев, в честь которого был назван концертный зал, известен исполнением песни «Журавли» — баллады про солдат, которые после смерти становятся птицами. Композиция минорная, но главный мотив в ней — надежда и бессмертие, которое обретают погибшие, если мы о них помним», — заявила волонтёр движения «Мы вместе» и Ассоциации волонтёрских центров Анастасия Брайловская.
Ранее сообщалось, что люди продолжают нести цветы к стихийному мемориалу возле подмосковного «Крокус Сити Холла» в память о жертвах теракта.
По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, ещё 180 пострадали.