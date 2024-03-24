RT в Telegram
Подпишись

СК России будет добиваться ареста подозреваемых в теракте в «Крокусе»

Короткая ссылка
Следственный комитет России будет добиваться избрания подозреваемым в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» меры пресечения в виде ареста.
СК России будет добиваться ареста подозреваемых в теракте в «Крокусе»
  • РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе СК России, с подозреваемыми в совершении теракта в концертном зале Красногорска проводятся необходимые следственные действия.

«В ближайшее время следователями СК России будут приняты меры для избрания в отношении четверых подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

Также в СК сообщили, что в ходе осмотра «Крокуса» не были обнаружены заминированные тела и следы минирования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить