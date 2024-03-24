СК России будет добиваться ареста подозреваемых в теракте в «Крокусе»

Следственный комитет России будет добиваться избрания подозреваемым в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» меры пресечения в виде ареста.

Как сообщили в пресс-службе СК России, с подозреваемыми в совершении теракта в концертном зале Красногорска проводятся необходимые следственные действия.

«В ближайшее время следователями СК России будут приняты меры для избрания в отношении четверых подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

Также в СК сообщили, что в ходе осмотра «Крокуса» не были обнаружены заминированные тела и следы минирования.