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СК: в ходе осмотра «Крокуса» не нашли заминированных тел и следов минирования

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В ходе осмотра «Крокус Сити Холла» не обнаружено заминированных тел и иных следов минирования, сообщили в СК России.
СК: в ходе осмотра «Крокуса» не нашли заминированных тел и следов минирования
  • globallookpress.com
  • © Bulkin Sergey/news.ru

«В ходе осмотра места преступления не обнаружено заминированных тел и иных следов минирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с места трагедии изъято четыре комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие.

По последним данным, количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» достигло 137.

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