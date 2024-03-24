СК: в ходе осмотра «Крокуса» не нашли заминированных тел и следов минирования
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«В ходе осмотра места преступления не обнаружено заминированных тел и иных следов минирования», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с места трагедии изъято четыре комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие.
По последним данным, количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» достигло 137.