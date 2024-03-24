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МВД: полиция прибыла к «Крокусу» через пять минут после сообщения о ЧП

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Полицейские прибыли на место теракта к концертному залу «Крокус Сити Холл» в Красногорске спустя пять минут после сообщения о стрельбе. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
МВД: полиция прибыла к «Крокусу» через пять минут после сообщения о ЧП
  • globallookpress.com
  • © Bulkin Sergey/news.ru

По её словам, в СМИ и социальных сетях распространяются сообщения о якобы не должном реагировании полицейскими на ЧП в «Крокусе». Волк подчеркнула, что эта информация не соответствует действительности.

«Официально заявляем, что после поступления в дежурную часть УМВД России по г.о. Красногорск информации о стрельбе полицейские прибыли на место через пять минут», — написала Волк в личном Telegram-канале.

Ранее в МВД России опровергли информацию о наличии российских паспортов у исполнителей теракта в «Крокусе».

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