МВД: полиция прибыла к «Крокусу» через пять минут после сообщения о ЧП
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По её словам, в СМИ и социальных сетях распространяются сообщения о якобы не должном реагировании полицейскими на ЧП в «Крокусе». Волк подчеркнула, что эта информация не соответствует действительности.
«Официально заявляем, что после поступления в дежурную часть УМВД России по г.о. Красногорск информации о стрельбе полицейские прибыли на место через пять минут», — написала Волк в личном Telegram-канале.
Ранее в МВД России опровергли информацию о наличии российских паспортов у исполнителей теракта в «Крокусе».