В Москве началось опознание погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»

В Москве началась процедура опознания погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», сообщил Депздрав столицы.

«Процедура проходит в Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы, куда заранее приглашают родственников. Работа осуществляется совместно со специалистами Москвы и Московской области, МЧС, СК», — говорится в сообщении.

Уточняется, что может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза, которая займёт не менее двух недель.

Ранее сообщалось, что люди продолжают нести цветы к стихийному мемориалу возле подмосковного «Крокус Сити Холла» в память о жертвах теракта.

По последним данным, число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» достигло 133, пострадавших — 154.