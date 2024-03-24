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В Москве началось опознание погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»

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В Москве началась процедура опознания погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», сообщил Депздрав столицы.
В Москве началось опознание погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Процедура проходит в Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы, куда заранее приглашают родственников. Работа осуществляется совместно со специалистами Москвы и Московской области, МЧС, СК», — говорится в сообщении.

Уточняется, что может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза, которая займёт не менее двух недель.

Ранее сообщалось, что люди продолжают нести цветы к стихийному мемориалу возле подмосковного «Крокус Сити Холла» в память о жертвах теракта.

По последним данным, число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» достигло 133, пострадавших — 154.

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