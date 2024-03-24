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Гладков: 540 детей из Белгородского района 24 марта выезжают в Самарскую область

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 540 детей из Белгородского района в воскресенье, 24 марта, выезжают в Самарскую область, ещё 150 — в Астраханскую область.
Гладков: 540 детей из Белгородского района 24 марта выезжают в Самарскую область
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Сегодня 150 наших детей из Белгородского района выезжают в Астраханскую область, а 540 ребятишек, мальчишек и девчонок, выезжают в Самарскую область», — говорится в сообщении.

По словам Гладкова, выезд организован по приглашениям Самарского и Астраханского губернаторов. 

Он добавил, что дети пробудут в регионах по меньшей мере три недели.

Ранее сообщалось, что из округов Белгородской области в Пензу, Тамбов и Калугу отправят 1,2 тыс. детей.

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