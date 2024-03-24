Гладков: 540 детей из Белгородского района 24 марта выезжают в Самарскую область
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Сегодня 150 наших детей из Белгородского района выезжают в Астраханскую область, а 540 ребятишек, мальчишек и девчонок, выезжают в Самарскую область», — говорится в сообщении.
По словам Гладкова, выезд организован по приглашениям Самарского и Астраханского губернаторов.
Он добавил, что дети пробудут в регионах по меньшей мере три недели.
Ранее сообщалось, что из округов Белгородской области в Пензу, Тамбов и Калугу отправят 1,2 тыс. детей.