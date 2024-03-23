В Краснодаре в результате аварии пострадали восемь человек

В Краснодаре восемь человек пострадали из-за аварии с автобусом, автокраном и ещё тремя автомобилями.

Об этом заявили в краевом МВД.

Отмечается, что водитель Opel двигался в сторону посёлка «Немецкая деревня» и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с Changan, автобусом ГАЗ, Priora и автокраном.

В результате аварии пострадали четыре пассажира автобуса и четыре человека в автомобиле Changan, в том числе двое детей.

19 марта массовое ДТП произошло в Выборгском районе Санкт-Петербурга, где столкнулись сразу пять иномарок, возбудили уголовное дело.

22 марта три человека пострадали при падении остановочного павильона в Подмосковье.