Дело возбудили после ДТП с участием пяти иномарок на севере Петербурга
- РИА Новости
В сообщении указывается, что авария произошла на пересечении Первого Муринского и Большого Сампсониевского проспектов. Установлено, что одной из пострадавших в ДТП был причинён тяжкий вред здоровью.
«Предполагаемый виновник ДТП, находившийся за рулём Jeep, с места происшествия скрылся, полицией приняты меры к его розыску и задержанию», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось о ДТП с участием двух «газелей» в Самарской области, в результате которого пострадали три человека.