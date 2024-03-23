Женщина рассказала, как им с мужем удалось спастись при теракте в «Крокусе»

Женщина, которой удалось спастись при теракте в «Крокус Сити Холле», рассказала RT, как они с мужем выжили.

По её словам, когда всё началось, они сидели в зале на своих местах в пятом ряду и ждали начала концерта. Музыкантов ещё не было.

«За пять минут до начала мы вдруг услышали глухие одиночные хлопки. Предположили, что какие-то спецэффекты придумали для выхода музыкантов на сцену. Потом хлопки стали ближе и рядом кто-то крикнул: «Стреляют! Бегите!» — сказала женщина.

Она добавила, что они с мужем сорвались с места и пытались пробиться к сцене. Супруг помог ей туда забраться, и в этот момент в зал вошли трое человек с автоматами.

«Они стреляли по всему, что движется. Муж со сцены увидел сизый дым, заполнявший зал. А мы словно мишень в центре сцены. Было ощущение, как будто дулом автомата в спину тычут», — рассказала женщина.

Далее они с мужем забрались под занавес и побежали, вышли на улицу и в какой-то момент сменили бег на шаг. После сзади снова раздались крики.

Супруги зашли в автобус, который стоял на остановке, и потом вышли и побежали к мосту в Павшинской Пойме.

«Всё это происходило очень быстро, стремительно. В 19:55 мы ещё сидели в зале, а в 20:18 уже через мост наблюдали дым над «Крокусом», — отметила женщина.

Ранее стало известно, что работавший гардеробщиком 15-летний подросток спас больше сотни людей во время теракта в «Крокус Сити Холле».