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Группа «Пикник» не может связаться с помощницей директора коллектива

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Группа «Пикник» заявила, что не может связаться с помощницей директора коллектива Екатериной Кушнер.
Группа «Пикник» не может связаться с помощницей директора коллектива
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба губернатора Московской области

«Наш большой друг и помощница директора Екатерина Геннадьевна Кушнер, которую вы могли видеть за стойкой мерча на наших концертах, до сих пор не вышла на связь», — говорится на странице группы в соцсети «ВКонтакте».

Директор «Пикника» Юрий Чернышевский заявил, что работал с ней много лет. Он находится на связи с её семьёй.

Вечером в пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Московской области перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба и пожар.

По последним данным, погибли 133 человека. Личности 50 погибших удалось установить.

В Депздраве Подмосковья добавили, что в результате теракта в «Крокус Сити Холле» пострадали 140 человек.

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