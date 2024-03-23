Группа «Пикник» не может связаться с помощницей директора коллектива
- РИА Новости
- © Пресс-служба губернатора Московской области
«Наш большой друг и помощница директора Екатерина Геннадьевна Кушнер, которую вы могли видеть за стойкой мерча на наших концертах, до сих пор не вышла на связь», — говорится на странице группы в соцсети «ВКонтакте».
Директор «Пикника» Юрий Чернышевский заявил, что работал с ней много лет. Он находится на связи с её семьёй.
Вечером в пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Московской области перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба и пожар.
По последним данным, погибли 133 человека. Личности 50 погибших удалось установить.
В Депздраве Подмосковья добавили, что в результате теракта в «Крокус Сити Холле» пострадали 140 человек.