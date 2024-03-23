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Спасатели помогли супругам найти документы, которые остались в «Крокусе».

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Спасатели помогли супругам найти документы, которые остались после теракта в «Крокус Сити Холле».
Спасатели помогли супругам найти документы, которые остались в «Крокусе».
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба губернатора Московской области

Семья торопилась на самолёт и могла не улететь — вещи с паспортами были в гардеробе. Они показали номерок cотрудникам МЧС, со слезами на глазах объяснили ситуацию, спасатели дали им каски и отвели в здание.

Видео опубликовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Ранее Воробьёв сообщил, что основную часть поисковой операции под завалами в «Крокус Сити Холле», где произошёл теракт, должны завершить 24 марта.

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