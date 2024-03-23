Спасатели помогли супругам найти документы, которые остались в «Крокусе».

Спасатели помогли супругам найти документы, которые остались после теракта в «Крокус Сити Холле».

Семья торопилась на самолёт и могла не улететь — вещи с паспортами были в гардеробе. Они показали номерок cотрудникам МЧС, со слезами на глазах объяснили ситуацию, спасатели дали им каски и отвели в здание.

Видео опубликовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Ранее Воробьёв сообщил, что основную часть поисковой операции под завалами в «Крокус Сити Холле», где произошёл теракт, должны завершить 24 марта.