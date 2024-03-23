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Опубликовано видео допроса четвёртого подозреваемого в теракте в «Крокусе»

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Опубликовано видео допроса четвёртого подозреваемого в теракте в «Крокусе», 19-летнего Мухаммадсабира Файзова, в больнице.
Опубликовано видео допроса четвёртого подозреваемого в теракте в «Крокусе»
  • РИА Новости

Отмечается, что по-русски он не говорит, пришлось общаться через переводчика.

Кадры опубликованы в Telegram-канале RT.

Ранее сообщалось, что на допросе третий подозреваемый в теракте в «Крокусе» представился как Раджаб Ализаде и признался, что сбросил оружие по пути в Брянскую область вместе с подельниками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что личности 50 погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» удалось установить.

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