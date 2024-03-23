ГП: в «Крокусе» в полном объёме проводились проверки пожарной безопасности

Проверки пожарной безопасности проводились в «Крокус Сити Холле» в полном объёме.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Таким образом ведомство опровергло публикации о том, что контролирующие органы не проводили необходимых мероприятий соблюдения пожарной безопасности в «Крокусе».

«Данная информация не соответствует действительности. Установлено, что все необходимые проверочные мероприятия проводились в полном объёме», — сказано в заявлении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что основную часть поисковой операции под завалами в «Крокус Сити Холле», где произошёл теракт, должны завершить 24 марта.