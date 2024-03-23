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В МВД России опровергли слухи о том, что террористы имели российское гражданство

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В МВД России опровергли информацию о том, что устроившие стрельбу в «Крокус Сити Холле» террористы имели российское гражданство.
В МВД России опровергли слухи о том, что террористы имели российское гражданство
  • РИА Новости

«Были распространены утверждения, что четверо подозреваемых в совершении теракта... являются гражданами России. Данные сведения не соответствуют действительности», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В сети ранее появилось видео допроса одного из задержанных террористов, которые устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

По данным СК России, число погибших в результате теракта увеличилось до 133.

В России 24 марта объявлено днём траура.

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