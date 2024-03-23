Меняйло возложил цветы в спортзале школы Беслана в память о жертвах в «Крокусе»

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло возложил цветы в спортзале школы Беслана в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».

«Здесь, в Беслане, как нигде, знают, к каким чудовищным последствиям приводит терроризм, и, как никто, чувствуют боль людей, потерявших своих близких», — сказал он.

Именно в этом спортзале в 2004 году боевики удерживали большинство заложников. Сегодня там выложили свечами: «Москва. Скорбим. Беслан».

Ранее Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани направил телеграмму российскому лидеру Владимиру Путину, выразив соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».