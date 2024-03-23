Эмир Катара выразил соболезнования Путину в связи с терактом в Подмосковье
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Об этом пишет ТАСС.
Уточняется, что аналогичную телеграмму направил президенту России глава правительства, министр иностранных дел эмирата шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.
Эмир и премьер пожелали скорейшего выздоровления раненым в результате происшествия.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров провёл контакты с коллегами из стран СНГ, а также из Венгрии, Турции, Иордании и Мали — все выражали соболезнования.