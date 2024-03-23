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Эмир Катара выразил соболезнования Путину в связи с терактом в Подмосковье

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Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани направил телеграмму российскому лидеру Владимиру Путину, выразив соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».
Эмир Катара выразил соболезнования Путину в связи с терактом в Подмосковье
  • AP
  • © Vyacheslav Prokofyev, Sputnik

Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что аналогичную телеграмму направил президенту России глава правительства, министр иностранных дел эмирата шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

Эмир и премьер пожелали скорейшего выздоровления раненым в результате происшествия.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров провёл контакты с коллегами из стран СНГ, а также из Венгрии, Турции, Иордании и Мали — все выражали соболезнования.

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