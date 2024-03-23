МИД: на зданиях российских загранучреждений приспустят флаги в связи с терактом

На зданиях российских загранучреждений приспустят флаги России в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

РИА Новости

В своём Telegram-канале она заявила, что соответствующее решение было принято руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации. Ранее власти Кемеровской области объявили трёхдневный траур в связи с терактом в «Крокусе».