RT в Telegram
Подпишись

МИД: на зданиях российских загранучреждений приспустят флаги в связи с терактом

Короткая ссылка
На зданиях российских загранучреждений приспустят флаги России в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД: на зданиях российских загранучреждений приспустят флаги в связи с терактом
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале она заявила, что соответствующее решение было принято руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Ранее власти Кемеровской области объявили трёхдневный траур в связи с терактом в «Крокусе».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить