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Задержанный заявил, что за теракт в «Крокусе» ему предложили 500 тысяч рублей

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Один из подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» во время допроса на месте задержания признался, что ему предложили 500 тыс. рублей за убийство людей — «без разницы каких». Видео с допросом опубликовала главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.
Задержанный заявил, что за теракт в «Крокусе» ему предложили 500 тысяч рублей
  • AFP

Подозреваемый подтвердил, что 4 марта прилетел из Турции.

«В «Крокусе»... Застрелил людей за деньги... Где-то полмиллиона рублей», — сказал задержанный, добавив, что получил только половину.

Деньги, по его словам, должны были перевести на карту.

В сети ранее появилось видео с задержанием двоих подозреваемых в нападении на подмосковный «Крокус Сити Холл».

ФСБ доложила президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле». По данным спецслужбы, террористы планировали бежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.

Число жертв нападения сейчас составляет 115 человек.

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