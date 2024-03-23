Задержанный заявил, что за теракт в «Крокусе» ему предложили 500 тысяч рублей

Один из подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» во время допроса на месте задержания признался, что ему предложили 500 тыс. рублей за убийство людей — «без разницы каких». Видео с допросом опубликовала главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.

AFP

Подозреваемый подтвердил, что 4 марта прилетел из Турции. «В «Крокусе»... Застрелил людей за деньги... Где-то полмиллиона рублей», — сказал задержанный, добавив, что получил только половину. Деньги, по его словам, должны были перевести на карту. В сети ранее появилось видео с задержанием двоих подозреваемых в нападении на подмосковный «Крокус Сити Холл». ФСБ доложила президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле». По данным спецслужбы, террористы планировали бежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне. Число жертв нападения сейчас составляет 115 человек.