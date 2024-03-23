В сети появилось видео с задержанием двоих подозреваемых в теракте в «Крокусе»

В сети появилось видео с задержанием двоих подозреваемых в нападении на подмосковный «Крокус Сити Холл», где, по последним данным, погибли 115 человек.

На кадрах один задержанный рассказывает, кто он такой и сообщает силовикам свои паспортные данные.

На втором видео — другой задержанный, сидящий в окружении сотрудников силовых ведомств.

На месте теракта при разборе завалов найдены ещё тела погибших, число жертв нападения сейчас составляет 115 человек.

ФСБ доложила президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле».