В сети появилось видео с задержанием двоих подозреваемых в теракте в «Крокусе»
- РИА Новости
На кадрах один задержанный рассказывает, кто он такой и сообщает силовикам свои паспортные данные.
На втором видео — другой задержанный, сидящий в окружении сотрудников силовых ведомств.
На месте теракта при разборе завалов найдены ещё тела погибших, число жертв нападения сейчас составляет 115 человек.
ФСБ доложила президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле».