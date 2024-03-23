СК: люди в «Крокусе» погибли от огнестрельных ранений и отравления из-за пожара

В Следственном комитете России заявили, что, по предварительным данным, причинами гибели людей в «Крокус Сити Холле» стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

AP

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Об этом говорится в Telegram-канале ведомства. Как отметили в СК, террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога концертного зала.