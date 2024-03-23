МЧС России приступило к разбору завалов в «Крокус Сити Холле»

Сотрудники МЧС России начали разбор завалов в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявили в пресс-службе МЧС.

Сообщается, что спасатели задействовали в работе специальную технику, в том числе аварийно-спасательные машины тяжёлого и среднего класса, робототехнические комплексы, а также беспилотные авиационные системы. Кроме того, в группировку входят кинологические расчёты.

К операции привлечены 719 сотрудников ведомства и 213 единиц техники. Продолжаются работы по ликвидации пожара.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что разбор зрительного зала в «Крокусе», где частично обрушились перекрытия, будет идти весь день.