Воробьёв: разбор зрительного зала в «Крокусе» будет идти весь день
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Губернатор отметил, что спасатели продолжают работу на месте пожара.
«Утром они приступили к разбору самой сложной части — зрительного зала, там частично обрушились перекрытия. Работы будут вестись в течение всего дня», — сказал он.
Ранее МЧС приняло меры по ликвидации последствий пожара по рангу №4 в «Крокусе».
Также сообщалось, что к тушению пожара в «Крокусе» привлечены 477 человек и 183 единицы техники.