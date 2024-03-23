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Воробьёв: разбор зрительного зала в «Крокусе» будет идти весь день

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что разбор зрительного зала в «Крокус Сити Холле», где частично обрушились перекрытия, будет идти весь день.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Губернатор отметил, что спасатели продолжают работу на месте пожара.

«Утром они приступили к разбору самой сложной части — зрительного зала, там частично обрушились перекрытия. Работы будут вестись в течение всего дня», — сказал он.

Ранее МЧС приняло меры по ликвидации последствий пожара по рангу №4 в «Крокусе».

Также сообщалось, что к тушению пожара в «Крокусе» привлечены 477 человек и 183 единицы техники.

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