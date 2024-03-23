Соцфонд открыл горячую линию по выплатам пострадавшим в «Крокусе»

Социальный фонд России открыл горячую линию по вопросам выплат пострадавшим и родственникам погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.

Сообщается, что для выплат пособий на погребение нужно обратиться с заявлением на Госуслуги, либо в любую клиентскую службу Соцфонда.

По любым вопросам по оформлению выплат можно круглосуточно звонить по телефону горячей линии Соцфонда по номеру — +7 (495) 304-43-41.

Ранее сообщалось, что «Уральские авиалинии» и «Ямал» вернут деньги отказавшимся от рейсов в Москву.