Волынец — о трагедии в «Крокусе»: нас пытаются запугать

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT выразила соболезнования в связи с терактом в «Крокусе».

«Произошедшая трагедия ошеломляет... Количество жертв ужасает, и сколько людей ещё находятся в больницах. Выражаю искренние соболезнования всем родственникам, близким, родным погибших. Тем, кто находится в больницах, желаю скорейшего выздоровления», — заявила Волынец.

По её мнению, произошедшее направлено на устрашение и создание социального напряжения в стране.

«Нас пытаются запугать и создать ощущение, что мы не можем чувствовать себя спокойно. Но, как мы видим, всё это сплачивает народ. Много соболезнований, публикаций. Страна практически всю ночь не спала. Многие готовы прийти на помощь», — отметила она.

Стрельба в «Крокусе» началась вечером 22 марта в зале Муслима Магомаева, где люди ждали выступления группы «Пикник».

В результате теракта погибли более 60 человек, сообщили в Следственном комитете России.