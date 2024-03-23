На внешней стороне МКАД, в районе «Крокуса», остаются перекрытыми две полосы
На внешней стороне МКАД, в районе «Крокуса», сотрудники ГИБДД продолжают держать перекрытыми две полосы движения.
- globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что основная работа по экстренной помощи пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле» завершена.
Более 60 человек, по предварительным данным, погибли.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен