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На внешней стороне МКАД, в районе «Крокуса», остаются перекрытыми две полосы

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На внешней стороне МКАД, в районе «Крокуса», сотрудники ГИБДД продолжают держать перекрытыми две полосы движения.
На внешней стороне МКАД, в районе «Крокуса», остаются перекрытыми две полосы
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что основная работа по экстренной помощи пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле» завершена.

Более 60 человек, по предварительным данным, погибли.

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