На внешней стороне МКАД, в районе «Крокуса», остаются перекрытыми две полосы

На внешней стороне МКАД, в районе «Крокуса», сотрудники ГИБДД продолжают держать перекрытыми две полосы движения.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что основная работа по экстренной помощи пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле» завершена.

Более 60 человек, по предварительным данным, погибли.