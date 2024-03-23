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Депутат Госдумы Метшин заявил, что стрельба в «Крокусе» была интенсивной

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Депутат Госдумы Айдер Метшин, который был в «Крокусе», рассказал RT, что стрельба в здании была очень интенсивная и не прекращалась.

«Люди несли своих детей на руках. Никто не знал, где сейчас безопасно, было непонятное ощущение, что же нас встретит в холле, на улице», — сказал он.

По его словам, люди прятались за спинками кресел.

Депутат добавил, что они шли наугад и им удалось выбраться самыми первыми, до пожара.

«Было ощущение какой-то неправды, не верилось, что это происходит», — отметил он.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования правительству и народу России в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

RT ведёт онлайн-трансляцию.

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