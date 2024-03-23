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Дептранс сообщил о возобновлении движения по ряду улиц в районе «Крокуса»

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Автомобильное движение по ряду улиц в районе подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл» возобновили. Об этом сообщили в Дептрансе.

В сообщении отмечается, что движение открыли по проспекту Маршала Жукова в направлении МКАД и по Волоколамскому шоссе в область.

При этом съезды на внутреннюю сторону МКАД с улицы Маршала Катукова и Новорижского шоссе остаются перекрытыми.

«Перекрыт съезд с Пятницкого шоссе на внешнюю сторону МКАД. Рекомендуем отказаться от поездок в район перекрытий и выбирать альтернативные пути», — добавили в столичном департаменте транспорта.

Ранее сообщалось, что автомобильное движение по ряду улиц Москвы и Подмосковья в районе «Крокуса» перекрыли.

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