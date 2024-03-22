Дептранс сообщил о перекрытии движения по ряду улиц в районе «Крокуса»
В сообщении указывается, что перекрыто движение по проспекту Маршала Жукова в направлении МКАД и ограничено движение по Волоколамскому шоссе в область. Также был перекрыт съезд с улицы Маршала Катукова на внутреннюю сторону МКАД.
«Рекомендуем отказаться от поездок в район перекрытий и выбирать альтернативные пути», — отметили в столичном Департаменте транспорта.
Ранее поступила информация, что на МКАД в районе «Крокус Сити Холла» затруднено движение в обе стороны.