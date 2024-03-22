RT в Telegram
Подпишись
40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Дептранс сообщил о перекрытии движения по ряду улиц в районе «Крокуса»

Короткая ссылка
Автомобильное движение по ряду улиц Москвы и Московской области в районе концертного зала «Крокус Сити Холл» перекрыто. Об этом сообщили в Дептрансе.

В сообщении указывается, что перекрыто движение по проспекту Маршала Жукова в направлении МКАД и ограничено движение по Волоколамскому шоссе в область. Также был перекрыт съезд с улицы Маршала Катукова на внутреннюю сторону МКАД.

«Рекомендуем отказаться от поездок в район перекрытий и выбирать альтернативные пути», — отметили в столичном Департаменте транспорта.

Ранее поступила информация, что на МКАД в районе «Крокус Сити Холла» затруднено движение в обе стороны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить