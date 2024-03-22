Дептранс сообщил о перекрытии движения по ряду улиц в районе «Крокуса»

Автомобильное движение по ряду улиц Москвы и Московской области в районе концертного зала «Крокус Сити Холл» перекрыто. Об этом сообщили в Дептрансе.

В сообщении указывается, что перекрыто движение по проспекту Маршала Жукова в направлении МКАД и ограничено движение по Волоколамскому шоссе в область. Также был перекрыт съезд с улицы Маршала Катукова на внутреннюю сторону МКАД.

«Рекомендуем отказаться от поездок в район перекрытий и выбирать альтернативные пути», — отметили в столичном Департаменте транспорта.

Ранее поступила информация, что на МКАД в районе «Крокус Сити Холла» затруднено движение в обе стороны.