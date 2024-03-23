На фасаде «Ростов Арены» появились соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

На фасаде «Ростов Арены» появились соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

«Крокус. Скорбим», — говорится в сообщении.

Также соболезнования выразили в самом ФК «Ростов».

«Футбольный клуб «Ростов» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в ужасной трагедии, которая произошла в «Крокус Сити». Желаем здоровья пострадавшим», — говорится на сайте команды.

Ранее Минкультуры России объявило об отмене ближайших массовых и развлекательных мероприятий.

Также сообщалось, что комментатор Виктор Гусев вместе с женой присутствовал в «Крокус Сити Холле» в момент стрельбы.