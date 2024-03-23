RT в Telegram
Подпишись
40 человек погибли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

На фасаде «Ростов Арены» появились соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

Короткая ссылка
На фасаде «Ростов Арены» появились соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

«Крокус. Скорбим», — говорится в сообщении.

Также соболезнования выразили в самом ФК «Ростов».

«Футбольный клуб «Ростов» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в ужасной трагедии, которая произошла в «Крокус Сити». Желаем здоровья пострадавшим», — говорится на сайте команды.

Ранее Минкультуры России объявило об отмене ближайших массовых и развлекательных мероприятий.

Также сообщалось, что комментатор Виктор Гусев вместе с женой присутствовал в «Крокус Сити Холле» в момент стрельбы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить