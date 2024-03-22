Роспотребнадзор: жителям Химок рекомендовано не открывать окна из-за пожара
В пресс-службе ведомства отметили, что в зоне пожара наблюдается сильное задымление. В связи с этим жителям Химок и других районов, расположенных на севере Москвы и Подмосковья, следует плотно закрыть окна и двери и не выходить на улицу.
Помимо этого, как сообщает РИА Новости, гражданам, находящимся вне зданий в зоне задымления, рекомендовано закрыть органы дыхания тканью. Её желательно предварительно смочить водой.
Ранее сообщалось, что в «Крокус Сити Холле» наращивают группировку спасателей для тушения пожара.