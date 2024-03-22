РКН заявил о кратном превышении нагрузки на серверы популярных сервисов

Роскомнадзор заявил о кратном превышении нагрузки на серверы популярных сервисов.

Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

«Фиксируем кратный рост нагрузки на серверы популярных сервисов», — заявили в Роскомнадзоре.

Отмечается, что до этого пользователи Telegram заявили о сбоях в работе мессенджера в Москве.

Ранее сообщалось, что в «Крокус Сити Холле» в Московской области сейчас работает специальный отряд быстрого реагирования, делается всё для спасения людей.