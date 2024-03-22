В Подольске отменили мероприятия на фоне ЧП в «Крокус Сити Холле»

В Подольске отменили массовые мероприятия на фоне ЧП в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, сообщил глава муниципалитета Григорий Артамонов.

«В связи с трагической ситуацией... мы отменяем ранее объявленные массовые мероприятия. Принятое решение направлено на усиление мер безопасности наших жителей и гостей городского округа», — заявил он.

Ранее очевидцы рассказали о начале стрельбы в «Крокусе» перед концертом группы «Пикник».

После начала стрельбы многим удалось выйти на улицу через сцену, а затем через технические ворота.

Треть здания «Крокус Сити Холла» охвачена пожаром.

RT ведёт онлайн-трансляцию.