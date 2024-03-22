МЧС: из подвала «Крокус Сити Холла» вывели около 100 человек

Пожарно-спасательные подразделения вывели около 100 человек из подвала «Крокус Сити Холла», где произошла стрельба и начался пожар.

«Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу. Основные усилия направлены на поиск и спасение людей. Огнеборцами из подвала здания выведены порядка 100 человек», — говорится в сообщении МЧС.

Ранее очевидцы рассказали о начале стрельбы в «Крокусе» перед концертом группы «Пикник». После начала стрельбы многим удалось выйти на улицу через сцену, а затем через технические ворота.

По информации ТАСС, треть здания «Крокус Сити Холла» охвачена пожаром.

RT ведёт онлайн-трансляцию.