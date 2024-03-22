Минюст России включил «Викимедиа РУ» в реестр иноагентов

Минюст России включил в перечень иноагентов некоммерческое партнёрство содействия распространению энциклопедических знаний «Викимедиа РУ»*.

«В реестр иностранных агентов включено некоммерческое партнёрство... »Викимедиа РУ». Указанное юридическое лицо было учреждено иностранным агентом — Козловским С.А.», — говорится в сообщении ведомства.

В апреле в Минюсте России сообщили о включении Павла Мунтяна** в реестр иноагентов.

* Включено в реестр иноагентов в соответствии с решением Минюста России от 22.03.2024

** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 14.04.2023.