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К «Крокус Сити Холлу» направили более 30 областных и 20 московских бригад скорой

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В Красногорск к «Крокус Сити Холлу» направили более 30 областных и 20 московских бригад скорой помощи, сообщили в Минздраве Подмосковья.
К «Крокус Сити Холлу» направили более 30 областных и 20 московских бригад скорой
  • РИА Новости

«Медицинские службы региона готовы оказать необходимую медицинскую помощь всем, кому она потребуется», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее очевидцы рассказали о начале стрельбы в «Крокусе» в Москве перед концертом группы «Пикник». Telegram-канал RT публикует видео, на котором слышны звуки стрельбы.

В Подмосковье создан оперштаб.

Бойцы спецподразделений «Росгвардии» прибыли к месту ЧП.

RT ведёт онлайн-трансляцию.

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